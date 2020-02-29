13 area wrestlers win individual state titles

MADISON, Wis. (WBAY) - At the WIAA Wrestling Individual State Tournament Saturday night, 13 area wrestlers were crowned state champs. Winners listed bwloe.
D1 106 GREYSON CLARK - KAUKAUNA, PIN IN 1:06
D1 126 JAGER EISCH - KAUKAUNA, MAJOR DECISION 8-0
D1 195 MARSHALL KOOLS - NEENAH, 2ND PERIOD PIN
D1 285 MAX MEEUWSEN - BAY PORT, 5-2 DECISION OVER MENASHA'S CULLEN QUICK (2X CHAMPION)
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D2 113 CALEB MEUNIER - WINNECONNE, 2ND PERIOD PIN
D2 126 JACK SEVERIN - KEWAUNEE, 6-3 DECISION OVER WRIGHTSTOWN'S KAIDEN KOLTZ
D2 132 LUCAS JONIAUX - LUXEMBURG-CASCO, 3-1 DECISION OVER TWO RIVERS BAILEY THELEN
D2 138 MATTY BIANCHI - TWO RIVERS, 3-1 DECISION (2X CHAMP)
D2 152 BEN DEROUCHER - WRIGHTSTOWN, PIN IN 1:23
D2 170 CLAYTON WHITING - OCONTO FALLS, TECH FALL 17-1
D2 182 REECE WORACHECK - LUXEMBURG-CASCO, 7-2 DECISION
D2 285 GABE WERTEL - DENMARK, 11-5 DECISION
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D3 138 KARSON CASPER - COLEMAN, 4-2 DECISION