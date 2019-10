2019 Trick or Treat Hours

This list is being updated. If you don't see your community trick-or-treat event here, contact us at web@wbay.com. We'll update this page until Thursday, October 31.

Find more Halloween events on the WBAY Community Calendar.

Thursday, October 24

Marinette (downtown businesses): 3:00 - 5:00 p.m.

Friday, October 25

Fish Creek: Jack O'Lantern Days ( click here for details

Saturday, October 26

Campbellsport: 2:00 - 4:00 p.m.De Pere (downtown businesses): 1:00 - 2:00 p.m.Fish Creek: Jack O'Lantern Days ( click here for details Fond du Lac: 3:30 - 5:30 p.m.Kewaskum: 5:00 - 7:00 p.m.Mt. Calvary: 2:00 - 4:00 p.m.Sherwood: 12:00 - 2:00 p.m.Two Rivers (downtown businesses): 11 a.m. - 2 p.m.Van Dyne: 3:30 - 5:30 p.m.Waupun (on Main): 2:00 - 4:00 p.m.Waupun: 4:00 - 6:00 p.m.

Sunday, October 27

Egg Harbor (downtown): 2:00 - 4:00 p.m.Chilton: 3:00 - 5:00 p.m.Cleveland: 4:00 - 6:00 p.m.Eldorado: 3:00 - 5:00 p.m.Elkhart Lake: 3:00 - 5:00 p.m.Fish Creek: Jack O'Lantern Days ( click here for details Francis Creek: 1:00 - 3:00 p.m.Friendship: 3:30 - 5:30 p.m.Hilbert: 2:00 - 4:00 p.m. ( click here for Halloween party details Hortonville: 3:00 - 5:00 p.m.Iola: 2:00 - 4:00 p.m.Johnsburg: 3:00 - 5:00 p.m.Kiel: 4:00 - 6:00 p.m.Lomira: 3:00 - 5:00 p.m.Luxemburg: 1:00 - 3:00 p.m.Mayville (downtown): 1:00 - 3:00 p.m.Mayville: 1:00 - 3:00 p.m.Menominee Reservation: 2:00 - 5:00 p.m.Mountain: 3:00 - 5:00 p.m.New Holstein: 3:00 - 5:00 p.m.North Fond du Lac: 3:30 - 5:30 p.m.Oakfield: 3:00 - 5:00 p.m.Plymouth: 3:00 - 5:00 p.m.Princeton: 3:00 - 5:00 p.m.Random Lake: 3:00 - 5:00 p.m.Reedsville: 2:00 - 4:00 p.m.Rhine: 1:00 - 3:00 p.m.Ripon: 3:00 - 5:00 p.m.Scandinavia: 2:00 - 4:00 p.m.St. Nazianz: 2:00 - 4:00 p.m.Valders: 1:00 - 3:00 p.m.Wautoma: 3:00 - 5:00 p.m.Wild Rose: 3:00 - 5:00 p.m.

Halloween, Thursday, October 31

Algoma (city): 4:00 - 6:00 p.m.Town of Algoma: 5:00 - 7:00 p.m.Allouez: 4:00 - 7:00 p.m.Angelica: 4:00 - 7:00 p.m.Appleton: 4:00 - 8:00 p.m.Ashwaubenon: 4:00 - 7:00 p.m.Baileys Harbor: 5:00 - 8:00 p.m.Bellevue: 4:00 - 7:00 p.m.Birnamwood: 4:30 - 6:30 p.m.Bonduel: 5:00 - 7:00 p.m.Brandon: 4:30 - 6:30 p.m.Brillion: 5:00 - 7:00 p.m.Buchanan: 4:00 - 8:00 p.m.Chase: 4:00 - 7:00 p.m.Clintonville: 4:00 - 7:00 p.m.Coleman: 4:00 - 6:00 p.m.Crivitz: 3:00 - 6:00 p.m.De Pere: 4:00 - 7:00 p.m.Denmark: 4:00 - 7:00 p.m.Dyckesville: 4:00 - 7:00 p.m.Fox Crossing: 4:00 - 7:00 p.m.Freedom: 4:00 - 7:00 p.m.Grand Chute: 4:00 - 7:00 p.m.Green Bay: 4:00 - 7:00 p.m.Town of Green Bay: 4:00 - 7:00 p.m.Hobart: 4:00 - 7:00 p.m.Howard: 4:00 - 7:00 p.m.Howards Grove: 5:00 - 7:00 p.m.Jacksonport: 3:00 - 7:00 p.m.Kaukauna: 4:00 - 7:00 p.m.Kewaunee: 3:30 - 7:00 p.m.Kimberly: 5:00 - 8:00 p.m.Kohler: 5:00 - 7:00 p.m.Krakow: 4:00 - 7:00 p.m.Lakewood: McCaslin Lioness Club Children's Party 4:00 - 6:00 p.m. at Town HallLaona: 4:00 - 6:00 p.m.Lawrence: 4:00 - 7:00 p.m.Little Suamico: 4:00 - 6:30 p.m.Manawa: 4:30 - 7:00 p.m.Manitowoc: 5:00 - 7:00 p.m.Maribel: 4:00 - 6:00 p.m.Marinette: 4:00 - 6:00 p.m.Marion: 5:00 - 7:00 p.m.Menasha: 4:00 - 7:00 p.m.Menominee, Mich.: 4:00 - 6:00 p.m.Mishicot: 5:00 - 7:00 p.m.Neenah: 4:00 - 7:00 p.m.Niagara: 4:00 - 7:00 p.m.Oconto Falls: 4:00 - 6:00 p.m.Omro: 4:00 - 7:00 p.m.Oostburg: 4:00 - 7:00 p.m.Oshkosh: 5:00 - 7:00 p.m.Pittsfield: 4:00 - 7:00 p.m.Red River: 4:00 - 7:00 p.m.Red Springs: 4:00 - 6:00 p.m.Rosendale: 5:30 - 7:00 p.m.Seymour: 5:00 - 7:00 p.m.Shawano: 5:00 - 7:00 p.m.Sheboygan (city): 4:00 - 7:00 p.m.Town of Sheboygan: 4:00 - 7:00 p.m.Sheboygan Falls: 4:00 - 7:00 p.m.Shiocton: 5:00 - 7:00 p.m.Stockbridge: 5:00 - 7:00 p.m.Sturgeon Bay: 4:00 - 7:00 p.m.Suamico: 4:00 - 7:00 p.m.Townsend: McCaslin Lioness Club Children's Party 4:00 - 6:00 p.m. at Town HallTwo Rivers: 5:00 - 7:00 p.m.Waupaca: 5:00 - 7:00 p.m.Wausaukee: 3:30 - 6:30 p.m.Winneconne: 4:00 - 7:00 p.m.Wittenberg: 4:00 - 7:00 p.m.Wrightstown: 4:00 - 7:00 p.m.

Saturday, November 2

Kellnersville: 1:00 - 3:00 p.m.

These communities have no set hours:

HermanTown of Calumet