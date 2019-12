How much did you get? Snowfall totals for Dec. 30-31

We didn't have a White Christmas, but we'll ring in the new year with some fresh snow. Totals from the Dec. 30-31 storm varied in northern, eastern and central Wisconsin.

The National Weather Service has compiled preliminary snow totals as of 11:22 a.m. on Dec. 31.

Totals are gathered by trained spotters, observers and media.

Totals are listed from highest to lowest.

CITY .... TOTAL IN INCHES .... COUNTY

LAND O LAKES (W) ... 9.0 INCHES ... VILAS

HAZELHURST (SE) ... 8.6 INCHES ... ONEIDA

MANITOWISH WATERS ... 8.5 INCHES ... VILAS

EAGLE RIVER (S) ... 8.0 INCHES ... VILAS

WASHINGTON ISLAND ... 8.0 INCHES ... DOOR

MINOCQUA ... 7.9 INCHES ... ONEIDA

ARBOR VITAE ... 7.2 INCHES ... VILAS

LAKE TOMAHAWK ... 7.0 INCHES ... ONEIDA

SPREAD EAGLE ... 7.0 INCHES ... FLORENCE

STEVENS POINT ... 6.5 INCHES ... PORTAGE

ROSHOLT ... 6.4 INCHES ... PORTAGE

WAUSAU (NE) ... 6.4 INCHES ... MARATHON

PLOVER ... 6.2 INCHES ... PORTAGE

WILD ROSE (E) ... 6.2 INCHES ... WAUSHARA

MERRILL ... 5.9 INCHES ... LINCOLN

ARGONNE ... 5.4 INCHES ... FOREST

FISH CREEK ... 5.0 INCHES ... DOOR

NEW LONDON (N) ... 5.0 INCHES ... WAUPACA

ST. NAZIANZ ... 5.0 INCHES ... MANITOWOC

WAUPACA ... 4.8 INCHES ... WAUPACA

AMBERG (E) ... 4.7 INCHES ... MARINETTE

CHILTON ... 4.5 INCHES ... CALUMET

CRIVITZ ... 4.2 INCHES ... MARINETTE

BAILEYS HARBOR ... 4.0 INCHES ... DOOR

FORESTVILLE ... 4.0 INCHES ... DOOR

SHAWANO ... 4.0 INCHES ... SHAWANO

WAUTOMA ... 4.0 INCHES ... WAUSHARA

TIGERTON ... 3.9 INCHES ... SHAWANO

ATHELSTANE ... 3.8 INCHES ... MARINETTE

OMRO ... 3.8 INCHES ... WINNEBAGO

ASHWAUBENON ... 3.6 INCHES ... BROWN

PESHTIGO ... 3.5 INCHES ... MARINETTE

KAUKAUNA (W) ... 3.1 INCHES ... OUTAGAMIE

APPLETON (NW) ... 3.0 INCHES ... OUTAGAMIE

BRILLION ... 3.0 INCHES ... CALUMET

DENMARK ... 3.0 INCHES ... BROWN

OSHKOSH ... 3.0 INCHES ... WINNEBAGO

SURING ... 3.0 INCHES ... OCONTO

KEWAUNEE ... 2.5 INCHES ... KEWAUNEE

TWO RIVERS ... 1.2 INCHES ... MANITOWOC