How much did you get? December 14-15 snowfall totals

GREEN BAY, Wis. (WBAY) - If you’re dreaming of a White Christmas, you’re in luck. The snow from this winter storm will likely stick around for the holiday.

The National Weather Service has compiled snowfall totals from the December 14-15 snowstorm. NWS receives reports from trained spotters and local media.

BROWN COUNTY

Suamico 4.4 WNW 4.4 in 0700 AM 12/15

NWS Green Bay 3.8 in 0600 AM 12/15

Denmark WWTP 3.3 in 0800 AM 12/15

Wrightstown 0.4 ENE 2.9 in 0700 AM 12/15

Green Bay 3.8 SSE 2.6 in 0700 AM 12/15

CALUMET COUNTY

Chilton 0.5 E 3.5 in 0700 AM 12/15

Brillion 2.0 in 0715 AM 12/15

DOOR COUNTY

Forestville 4 E 2.8 in 0700 AM 12/15

Sister Bay 1 N 2.7 in 0700 AM 12/15

Ellison Bay 1 ENE 2.0 in 0700 AM 12/15

Washington Island 1.6 in 0715 AM 12/15

FLORENCE COUNTY

Spread Eagle 1 NW 5.0 in 0700 AM 12/15

FOREST COUNTY

Argonne 1.5 NW 4.8 in 0715 AM 12/15

LANGLADE COUNTY

Summit Lake 6.8 in 0500 AM 12/15

LINCOLN COUNTY

Bradley 1.0 NE 6.5 in 0700 AM 12/15

Tomahawk 1.2 SSW 6.5 in 0700 AM 12/15

Merrill 8 W 6.0 in 0600 AM 12/15

Merrill 7 W 6.0 in 0600 AM 12/15

MANITOWOC COUNTY

Two Rivers 2 NW 3.0 in 0631 AM 12/15

Two Rivers 2.0 in 0700 AM 12/15

Manitowoc 1.4 NW 1.8 in 0700 AM 12/15

Two Rivers 1.2 N 1.5 in 0700 AM 12/15

Mishicot 0.1 NNW 1.0 in 0800 AM 12/15

MARATHON COUNTY

Weston 1 NE 7.3 in 0700 AM 12/15

Moon 1 E 6.2 in 0500 AM 12/15

Wausau 2.4 W 6.0 in 0800 AM 12/15

Mosinee 2 W 5.8 in 0700 AM 12/15

Evergreen 1.5 WSW 5.8 in 0700 AM 12/15

Stratford 1 NW 5.2 in 0659 AM 12/15

MARINETTE COUNTY

Wausaukee 1.6 NW 4.7 in 0800 AM 12/15

Athelstane 6 SW 4.5 in 0700 AM 12/15

Athelstane 1.6 E 4.0 in 0600 AM 12/15

Amberg 9 E 2.6 in 0900 AM 12/15

Marinette - Wps 2.0 in 0641 AM 12/15

Menominee 1.6 S 1.8 in 0730 AM 12/15

OCONTO COUNTY

Pulaski - WWTP 5.5 in 0600 AM 12/15

Mountain 0.9 E 4.5 in 0700 AM 12/15

Oconto Falls 1.0 SE 3.8 in 0630 AM 12/15

ONEIDA COUNTY

Hazelhurst 2.1 SSE 8.9 in 0700 AM 12/15

Minocqua 8.0 in 0630 AM 12/15

Willow 7.0 in 0600 AM 12/15

Rhinelander 5 N 6.7 in 0830 AM 12/15

OUTAGAMIE COUNTY

New London 2 SE 6.0 in 0630 AM 12/15

New London 4.1 N 5.0 in 0600 AM 12/15

PORTAGE COUNTY

Amherst 3 SE 7.5 in 0700 AM 12/15

Amherst 2.6 SSE 7.5 in 0700 AM 12/15

Almond 5 NE 7.0 in 0800 AM 12/15

Rudolph 1 NNE 5.9 in 0600 AM 12/15

Stevens Point 5.2 in 0730 AM 12/15

SHAWANO COUNTY

Pulaski 3.7 W 5.6 in 0722 AM 12/15

Pella 3 SE 5.5 in 0530 AM 12/15

Cecil 5.6 ENE 5.1 in 0700 AM 12/15

Shawano 2 SSW 4.0 in 0800 AM 12/15

VILAS COUNTY

St Germain 0.6 NW 6.2 in 0700 AM 12/15

Presque Isle 5.1 in 0600 AM 12/15

Boulder Junction 9 ENE 4.6 in 0705 AM 12/15

Phelps 4.2 N 4.5 in 0902 AM 12/15

Arbor Vitae-Johnson Lake 4.0 in 0601 AM 12/15

Boulder Junction 1.4 NE 3.0 in 0700 AM 12/15

WAUPACA COUNTY

Waupaca 1 E 6.5 in 0600 AM 12/15

Iola 0.4 SSW 4.6 in 0500 AM 12/15

WAUSHARA COUNTY

Wautoma 3 SE 6.2 in 0630 AM 12/15

Wild Rose 0.5 E 5.7 in 0600 AM 12/15

Hancock 1.5 SW 4.6 in 0800 AM 12/15

WINNEBAGO COUNTY

Oshkosh 2.0 W 5.0 in 0700 AM 12/15

Oshkosh 0.8 NW 4.2 in 0700 AM 12/15

Neenah 1.1 ENE 4.1 in 0700 AM 12/15

Zittau 4.0 in 0600 AM 12/15

Oshkosh 3.8 in 0700 AM 12/15

Oshkosh 1.8 N 3.8 in 0700 AM 12/15

Oshkosh 1.6 ESE 3.8 in 0700 AM 12/15

Menasha 0.3 W 3.7 in 0700 AM 12/15

Oshkosh 3.1 W 3.0 in 0700 AM 12/15

Omro 1 WSW 3.0 in 0700 AM 12/15

WOOD COUNTY

Hewitt 0.8 N 6.5 in 0658 AM 12/15

Port Edwards 2 E 5.5 in 0800 AM 12/15

