WIAA football playoff seedings are set

GREEN BAY, Wis. (WBAY) - The playoff brackets are set for WIAA high school football.

Bay Port (D1), Little Chute (D4), Southern Door (D5) and Coleman (D6) get one seeds.

Below are the local teams’ first round match-ups.

D1

#8) De Pere (4-­5) vs #1) Bay Port (9-­0) @Bay Port ­ Friday , 7:00 PM (Group A)

#6) Appleton North (7­-2) vs #3) Chippewa Falls (7­-2) @Chippewa Falls ­ Friday , 7:00 PM (Group A)

#8) Sheboygan North (4­-5) vs #1) Waunakee (9-­0) @Waunakee ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Brookfield East (5­-4) vs #2) Neenah (8­-1) @Neenah ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#6) Fond du Lac (5­-4) vs #3) Kimberly (8-­1) @Kimberly ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

D2

#6) Holmen (5­-4) vs #3) West De Pere (8-­1) @West De Pere ­ Friday , 7:00 PM (Group A)

#5) Pulaski (7­-2) vs #4) Marshfield (6­-3) @Marshfield ­ Friday , 7:00 PM (Group A)

#6) Kaukauna (5-­4) vs #3) Milwaukee King (7­-2) @Milwaukee King ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

D3

#7) Shawano (3­-6) vs #2) Mosinee (7­-1) @Mosinee ­ Friday , 7:00 PM (Group A)

#8) Waupaca (3­-6) vs #1) West Salem (8­-1) @West Salem ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Notre Dame (6-­3) vs #2) Reedsburg (7­-2) @Reedsburg ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#6) Baraboo (6­-3) vs #3) Menasha (8-­1) @Menasha ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#5) Fox Valley Lutheran (5-­4) vs #4) Luxemburg­Casco (5­-4) @Luxemburg­Casco ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

D4

#8) Winneconne (4­5-) vs #1) Little Chute (9­-0) @Little Chute ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Oconto Falls (4­-5) vs #2) Freedom (8­-1) @Freedom ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#6) Denmark (3-­5) vs #3) Berlin (6­-3) @Berlin ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#5) Xavier (6­-3) vs #4) Wrightstown (7­-2) @Wrightstown ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Kohler/Sheboygan Christian/Sheboygan Lutheran (3­-6) vs #2) Kewaskum (8­-1) @Kewaskum Friday , 7:00 PM (Group D)

#6) Kettle Moraine Lutheran (4­-5) vs #3) Two Rivers (9­-0) @Two Rivers ­ Friday , 7:00 PM (Group D)

#5) Sheboygan Falls (5­-4) vs #4) Campbellsport (6­-3) @Campbellsport ­ Friday , 7:00 PM (Group D)

D5

#8) Brillion (3­-6) vs #1) Southern Door (9­-0) @Southern Door ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Sturgeon Bay (5­-4) vs #2) Kewaunee (8­-1) @Kewaunee ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#6) Kiel (5­-4) vs #3) Wittenberg­Birnamwood (8­-1) @Wittenberg­Birnamwood ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#5) Chilton (6­-3) vs #4) Clintonville (6-­3) @Clintonville ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#8) Omro (3­-6) vs #1) Prairie du Chien (7­-2) @Prairie du Chien ­ Friday , 7:00 PM (Group C)

#6) Wautoma (4­-5) vs #3) Laconia (5-­4) @Laconia ­ Friday , 7:00 PM (Group C)

D6

#8) Manawa (5­-4) vs #1) Coleman (9­-0) @Coleman ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#7) Weyauwega­Fremont (6­-3) vs #2) St. Mary’s Springs (8-­1) @St. Mary’s Springs ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#6) Bonduel (6­-3) vs #3) Crivitz (7-­2) @Crivitz ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

#5) Howards Grove (7-­2) vs #4) Cedar Grove­Belgium (7­-2) @Cedar Grove­Belgium ­ Friday , 7:00 PM (Group B)

D7

#7) Lourdes Academy (5­-4) vs #2) Shiocton (7­-2) @Shiocton ­ Friday , 7:00 PM (Group D)

#6) Catholic Central (7­-2) vs #3) Reedsville (7­-2) @Reedsville ­ Friday , 7:00 PM (Group D)

#8) Hilbert (4-­5) vs #1) Cambria­Friesland (9­-0) @Cambria­Friesland ­ Friday , 7:00 PM (Group D)

For full brackets: https://halftime.wiaawi.org/CustomApps/Tournaments/Brackets/HTML/2022_Football_Boys_Div1_Sec1_2.html

