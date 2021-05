Fond du Lac’s Braelon Allen named AP Player of the Year

FOND DU LAC, Wis. (AP) - The Associated Press spring season All-State football team includes Player of the Year Braelon Allen. Allen, a Wisconsin recruit, made the first team both as a running back and as a defensive back. He’s joined on offense by teammate Kyle Walljasper, the quarterback who helped Fondy to a 7-0 season, and linemen Brayden Boldt and Levi Liedke. Their coach, Steven Jorgensen, was named coach of the year by a panel of statewide media.

PLAYER OF THE YEAR – x-Braelon Allen, 6-2, 240, Sr., Fond du Lac

COACH OF THE YEAR – x – Steven Jorgensen, Fond du Lac

x - unanimous selection

OFFENSE FIRST TEAM

QB – Kyle Walljasper, 6-1, 225, Sr., Fond du Lac

RB – x-Braelon Allen, 6-2, 240, Sr., Fond du Lac

RB – x-Caleb Frazer, 6-1, 215, Sr., Kimberly

RB – Jackson Acker, 6-2, 220, Sr., Verona

OL – x-Jack Dotzler, 6-6, 250, Jr., Waunakee

OL – Brayden Boldt, 6-0, 262, Sr., Fond du Lac

OL – Zach Hamilton, 6-4, 272, Sr., Greendale

OL – Levi Liedke, 6-3, 245, Sr., Fond du Lac

OL – Billy Schrauth, 6-0, 285, Jr., St. Mary’s Springs Academy

WR/TE – x-Andrew Keller, 6-5, 210, Jr., Waunakee

WR/TE – x-Luke Maurer, 6-1, 175, Sr., Menasha

K – Owen Konopacki, 6-4, 200, Sr., Sun Prairie

ALL-PURPOSE – Avery Johnson, OL/DE, 6-3, 265, Sr., Lomira

ALL-PURPOSE – Ben Wellhoefer, QB/LB, 5-9, 190, Sr., Omro

DEFENSE FIRST TEAM

DL – x-Isaac Hamm, 6-5, 270, Jr., Sun Prairie

DL – Zach Hamilton, 6-4, 272, Sr., Greendale

DL – Luke Hessenauer, 6-3, 230, Sr., Milton

DE/OLB – Brooks Empey, 6-2, 220, Sr., Stoughton

DE/OLB – Jalonnie Williams, 6-5, 280, Sr., Greenfield

ILB – Kyle Dietzen, 6-0, 215, Sr., Omro

ILB – Blake Fletcher, 6-3, 225, Soph., Racine Horlick

ILB – Skyler Gill-Howard, 6-2 228, Sr., Greenfield

DB – x-Braelon Allen, 6-2, 240, Sr., Fond du Lac

DB – Tyler Dahlhauser, 5-10, 180, Jr., Monona Grove

DB – Deven Magli, 6-1, 190, Jr., DeForest

P– Tyler Ebel, 6-5, 230, Jr., P, DeForest

HONORABLE MENTION

Sam Barnett, Sr., ILB, Holmen; Carter Borchardt, Sr., OLB, Stevens Point; Alex Boyko, Sr., WR/DB, Greenfield; Kobe Brown, Sr., RB, Racine Case; Caden Brunell, Sr., ILB/RB, Columbus; Will Brust, Sr., QB, Greendale; Caleb Bunker, Sr., OL/LB, Monroe; Austin Carrillo, Sr., OL, Racine Case; Trevor Daffinson, Sr., OL, Gale-Ettrick-Trempealeau; Rudy Detweiler, Sr., ILB, Stoughton; Gabe Finley, Sr., RB, DeForest; Carter Fonger, Sr., ILB, Superior; Daniel Ford, Sr., DL, Waunakee; Dylan Foth, Sr., RB, Sheboygan South; Grant Gerber, Sr., DE, Eau Claire Memorial; Mekhi Gullens, Sr., ILB, Sun Prairie

Chase Hanselman, Sr., WR, Neenah; Ethan Hemmersbach, Sr., DL, Bangor; Mason Herlitzke, Jr., QB, La Crosse Central; Lucas Heyroth, Jr., RB/DE, Lodi; Chris Izard, Sr., OLB, Brown Deer; Quentin Keene, Jr., QB, Waunakee; Cole Kerchefski, Sr., RB, Stevens Point; Wes King, Jr., DE, Appleton North; Ben Knuth, Sr., OL/DL, Brodhead/Juda; Logan Kobus, Sr., OL, Pulaski; Beau Kopp, Jr., QB/DE, Cuba City; Evan Malcore, Jr., OL, Sun Prairie; Cal Martine, Jr., RB, Appleton North; Ryan Molitor, Sr., TE/DL, Black Hawk/Warren, Ill.; Jayden Montgomery, Jr., LB, Bay Port

Calvin Muraski, Sr., OL, Bay Port; Nate Lee, Sr., LB, Neenah; Owen Pawlikowski, Jr., WR, Kimberly; Max Pieterick, Sr., DB, Oshkosh West; Karter Rashke, Sr., OL, Stevens Point; Ross Rivord, Jr., DE, Superior; Colin Schuster, jr., DB, Greendale; Jackson Servais, Sr., OL, La Crosse Central; Sammy Smith, Sr., DE, Sun Prairie; Cade Stachura, Sr., DB/WR, Omro; Evan Taft, Sr., DE, Greendale; Elliott Turrentine, Sr., DB, Whitnall; Will Vaile, Sr., TE/LB, Greendale; Luke Vance, Sr., RB, Gale-Ettrick-Trempealeau; Jesse Weber, Sr., DB/RB, Lomira; Ben Werner, Jr., OL/DL, Benton/Scales Mound/Shullsburg; Sam Wood, Sr., OL/DL, Fond du Lac.

