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How much did you get? Dec. 29-30 snowfall totals

Snow blankets Christmas lights in Suamico. Dec. 30, 2020.
Snow blankets Christmas lights in Suamico. Dec. 30, 2020.(Dawn Nelson)
Published: Dec. 30, 2020 at 8:19 AM CST|Updated: 1 hour ago
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GREEN BAY, Wis. (WBAY) - Overnight snow totals ranged from an inch or two in the Northwoods, to half a foot along the lakeshore.

The National Weather Service has compiled totals from trained spotters, observers, the public and local media.

FIRST ALERT FORECAST: https://www.wbay.com/weather/

COMMUNITYSNOW (INCHES)COUNTY
TWO RIVERS6.0MANITOWOC
SHAWANO3.0SHAWANO
KEWAUNEE2.6KEWAUNEE
WAUTOMA2.7WAUSHARA
BRUSSELS2.5DOOR
SEYMOUR2.0OUTAGAMIE
PEMBINE2.0MARINETTE
OSHKOSH3.2WINNEBAGO
WASHINGTON ISLAND1.5DOOR
APPLETON2.7OUTAGAMIE
LARSEN3.0WINNEBAGO
WRIGHTSTOWN2.2BROWN
ASHWAUBENON2.5BROWN
PELLA2.5SHAWANO
POY SIPPI2.0WAUSHARA
OMRO2.0WINNEBAGO
PESHTIGO2.0MARINETTE
CRANDON1.8FOREST
ATHELSTANE1.8MARINETTE
CHILTON2.0CALUMET
BRILLION3.0CALUMET
EGG HARBOR4.0DOOR
MARINETTE2.0MARINETTE
BAILEYS HARBOR1.0DOOR
STILES2.0OCONTO
FORESTVILLE2.5DOOR
HANCOCK1.8WAUSHARA
ARGONNE2.1FOREST
AURORA2.1FLORENCE
WAUPACA2.0WAUPACA
PULASKI2.0BROWN
EPHRAIM2.0DOOR
FISH CREEK1.9DOOR

SHARE YOUR SNOW PHOTOS: https://www.wbay.com/community/user-content/

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