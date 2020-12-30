How much did you get? Dec. 29-30 snowfall totals
Published: Dec. 30, 2020 at 8:19 AM CST|Updated: 1 hour ago
GREEN BAY, Wis. (WBAY) - Overnight snow totals ranged from an inch or two in the Northwoods, to half a foot along the lakeshore.
The National Weather Service has compiled totals from trained spotters, observers, the public and local media.
FIRST ALERT FORECAST: https://www.wbay.com/weather/
|COMMUNITY
|SNOW (INCHES)
|COUNTY
|TWO RIVERS
|6.0
|MANITOWOC
|SHAWANO
|3.0
|SHAWANO
|KEWAUNEE
|2.6
|KEWAUNEE
|WAUTOMA
|2.7
|WAUSHARA
|BRUSSELS
|2.5
|DOOR
|SEYMOUR
|2.0
|OUTAGAMIE
|PEMBINE
|2.0
|MARINETTE
|OSHKOSH
|3.2
|WINNEBAGO
|WASHINGTON ISLAND
|1.5
|DOOR
|APPLETON
|2.7
|OUTAGAMIE
|LARSEN
|3.0
|WINNEBAGO
|WRIGHTSTOWN
|2.2
|BROWN
|ASHWAUBENON
|2.5
|BROWN
|PELLA
|2.5
|SHAWANO
|POY SIPPI
|2.0
|WAUSHARA
|OMRO
|2.0
|WINNEBAGO
|PESHTIGO
|2.0
|MARINETTE
|CRANDON
|1.8
|FOREST
|ATHELSTANE
|1.8
|MARINETTE
|CHILTON
|2.0
|CALUMET
|BRILLION
|3.0
|CALUMET
|EGG HARBOR
|4.0
|DOOR
|MARINETTE
|2.0
|MARINETTE
|BAILEYS HARBOR
|1.0
|DOOR
|STILES
|2.0
|OCONTO
|FORESTVILLE
|2.5
|DOOR
|HANCOCK
|1.8
|WAUSHARA
|ARGONNE
|2.1
|FOREST
|AURORA
|2.1
|FLORENCE
|WAUPACA
|2.0
|WAUPACA
|PULASKI
|2.0
|BROWN
|EPHRAIM
|2.0
|DOOR
|FISH CREEK
|1.9
|DOOR
SHARE YOUR SNOW PHOTOS: https://www.wbay.com/community/user-content/
Copyright 2020 WBAY. All rights reserved.