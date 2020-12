How much did you get? Dec. 29-30 snowfall totals

GREEN BAY, Wis. (WBAY) - Overnight snow totals ranged from an inch or two in the Northwoods, to half a foot along the lakeshore.

The National Weather Service has compiled totals from trained spotters, observers, the public and local media.

COMMUNITY SNOW (INCHES) COUNTY TWO RIVERS 6.0 MANITOWOC SHAWANO 3.0 SHAWANO KEWAUNEE 2.6 KEWAUNEE WAUTOMA 2.7 WAUSHARA BRUSSELS 2.5 DOOR SEYMOUR 2.0 OUTAGAMIE PEMBINE 2.0 MARINETTE OSHKOSH 3.2 WINNEBAGO WASHINGTON ISLAND 1.5 DOOR APPLETON 2.7 OUTAGAMIE LARSEN 3.0 WINNEBAGO WRIGHTSTOWN 2.2 BROWN ASHWAUBENON 2.5 BROWN PELLA 2.5 SHAWANO POY SIPPI 2.0 WAUSHARA OMRO 2.0 WINNEBAGO PESHTIGO 2.0 MARINETTE CRANDON 1.8 FOREST ATHELSTANE 1.8 MARINETTE CHILTON 2.0 CALUMET BRILLION 3.0 CALUMET EGG HARBOR 4.0 DOOR MARINETTE 2.0 MARINETTE BAILEYS HARBOR 1.0 DOOR STILES 2.0 OCONTO FORESTVILLE 2.5 DOOR HANCOCK 1.8 WAUSHARA ARGONNE 2.1 FOREST AURORA 2.1 FLORENCE WAUPACA 2.0 WAUPACA PULASKI 2.0 BROWN EPHRAIM 2.0 DOOR FISH CREEK 1.9 DOOR

