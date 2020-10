How much did you get? Rainfall totals for Oct. 22-23

GREEN BAY, Wis. (WBAY) - On Oct. 22, heavy rain fell on Northeast Wisconsin. It continued overnight and into Friday morning. Much of the Action 2 News viewing area saw two-to-six inches of rain.

Here’s a look at rainfall totals as reported to the National Weather Service. The totals are from the morning of Oct. 23.

COMMUNITY RAINFALL (INCHES COUNTY DATE ALLOUEZ 2.91 BROWN 10/23 AMBERG 1.27 MARINETTE 10/23 ANGELICA 2.07 SHAWANO 10/23 APPLETON 4.0 OUTAGAMIE 10/23 ASHWAUBENON 3.43 BROWN 10/23 AURORAVILLA 4.23 WAUSHARA 10/23 BAILEYS HARBOR 1.66 DOOR 10/23 BLACK CREEK 2.70 OUTAGAMIE 10/23 BRUSSELS 2.68 DOOR 10/23 CALDRON FALLS 1.78 MARINETTE 10/23 CASCO 2.98 KEWAUNEE 10/23 CHILTON 3.80 CALUMET 10/23 CLINTONVILLE 1.82 WAUPACA 10/23 DARBOY 4.52 OUTAGAMIE 10/23 ELLISON BAY 1.65 DOOR 10/23 EPHRAIM 1.71 DOOR 10/23 FISH CREEK 1.98 DOOR 10/23 FISK 4.40 WINNEBAGO 10/23 GREEN BAY 3.43 BROWN 10/23 KAUKAUNA 3.34 OUTAGAMIE 10/23 KEWAUNEE 4.15 KEWAUNEE 10/23 MACKVILLE 2.77 OUTAGAMIE 10/23 MANITOWOC 2.19 MANITOWOC 10/23 NEENAH 3.42 WINNEBAGO 10/23 NEW LONDON 2.83 WAUPACA 10/23 ODGENSBURG 2.47 WAUPACA 10/23 OMRO 3.40 WINNEBAGO 10/23 ONEIDA 3.22 BROWN 10/23 OSHKOSH 5.10 WINNEBAGO 10/23 PELLA 1.61 SHAWANO 10/23 PESHTIGO 1.80 MARINETTE 10/23 POTTER 3.81 CALUMET 10/23 PULASKI 2.36 OCONTO 10/23 PULCIFER 1.52 SHAWANO 10/23 SHAWANO LAKE 1.06 SHAWANO 10/23 SHOTO 2.80 MANITOWOC 10/23 SISTER BAY 1.59 DOOR 10/23 ST NAZIANZ 3.77 MANITOWOC 10/23 SUGAR BUSH 2.72 OUTAGAMIE 10/23 STILES 2.14 OCONTO 10/23 TWO RIVERS 3.48 MANITOWOC 10/23 WASHINGTON ISLAND 1.56 DOOR 10/23 WAUPACA 2.28 WAUPACA 10/23 WAUSAUKEE 1.42 MARINETTE 10/23 WITTMAN FIELD 4.37 WINNEBAGO 10/23 WRIGHTSTOWN 2.73 BROWN 10/23

